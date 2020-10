Kornberg: Umwelt- und Naturschutzverträglichkeitsprüfung

Ein Mountainbikepark soll Radbegeisterten auf dem Kornberg bald viel Freizeitspaß bringen. So der Plan. Ob der Park auch mit dem Umweltschutz im Einklang steht, hat jetzt eine Umwelt- und Naturschutzverträglichkeitsprüfung feststellen sollen. Diese haben die Verantwortlichen gestern den Umweltverbänden vorgestellt. Auch die Wunsiedler und Hofer Kreisräte haben in die Ergebnisse Einsicht. Das Fazit: Die Planungen zum Bikepark sind natur- und umweltverträglich. Maßnahmen, wie etwa beispielsweise Schutzgebiete, sollen die Interessen am Kornberg vereinen. Über 30 solcher Maßnahmen beinhaltet der Bericht, so der Hofer Landrat Oliver Bär:

Das Kornberghaus als solches soll unterdessen bis Ende des Jahres soweit fertig gestellt werden.