Kornberg: Oliver Bär hält an Bikepark fest

Naherholung und Umweltschutz – zwei Dinge, die für die Hofer Grünen beim Kornberg nicht zusammen passen. Sie haben jetzt ihre Kritik am dort geplanten Bikepark erneuert und einen Planungsstopp von einem Jahr gefordert. Für den Hofer Landrat Oliver Bär ist das knapp 6 Millionen Euro teure Projekt eine Herzensangelegenheit. Dort soll etwas besonderes entstehen:

Von Anfang an ist die Öffentlichkeit und insbesondere der Naturschutz in die Planungen einbezogen, so Bär weiter. Er sei für alle Ideen offen, die das Konzept weiter verfeinern. Während die Arbeiten am Kornberghaus bereits begonnen haben, stehen die Baugenehmigungen für das Mountainbike-Zentrum und den Bewegungspark noch aus.