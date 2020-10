Kornberg-Mountainbikepark: Umweltverträglichkeitsprüfung wurde den Verbänden vorgestellt

Auf dem Kornberg sollen bald Fahrradfahrer und Biker aus der Region durch einen Mountainbikepark düsen können. Aber geht das mit der Umwelt in Einklang? Das hat eine sogenannte Umwelt- und Naturschutzverträglichkeitsprüfung klären sollen. Heute haben der Wunsiedler Landrat Peter Berek und der Hofer Landrat Oliver Bär die Ergebnisse den Umweltverbänden vorgestellt. Auch die Kreistagsmitglieder von Hof und Wunsiedel konnten die einsehen. Am Kornberg wollen die Verantwortlichen einen Interessenausgleich schaffen, so Bär:

Das Kornberghaus soll Ende des Jahres fertig sein. Der Kanalanschluss kann heuer nicht mehr gelingen.