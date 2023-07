Kornberg: Mountainbike-Verbot teilweise aufgehoben

Am Kornberg dürfen Mountainbiker wieder fahren, wo sie wollen. Das Verwaltungsgericht in Bayreuth hat eine Allgemeinverfügung des Landratsamtes Hof in Teilen aufgehoben. Es ging um Wege, die durch Schutzgebiete und Wanderrouten von Wildkatze, Luchs, Auerhuhn, Schwarzstorch und auch des Wolfes führen sollen. Radfahrer hätten zwischen Februar und Mitte Juli nur auf zwei Strecken radeln dürfen, ganzjährig nur vereinzelt auf Wegen und Forststraßen. Ein Mountainbiker aus dem Landkreis Hof hatte dagegen geklagt.

Wie das Gericht zur Begründung mitteilt, gabs Zweifel an der inhaltlichen Bestimmtheit dieser Allgemeinverfügung. Für Radfahrer war und ist nicht ersichtlich für welche Wege das nun genau gilt.