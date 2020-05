Kornberg: Landrat Bär gesprächsbereit

Der geplante Bikepark auf dem Kornberg sorgt weiter für Diskussion. In dieser Woche haben Naturschützer noch einmal ihre Kritik an dem 6-Millionen-Euro-Projekt erneuert. Sie fürchten unter anderem einen erheblichen Eingriff in die Natur- und Pflanzenwelt. Wegen der Corona-Krise fordern sie zudem eine einjährige Denkpause, weil man die wirtschaftliche Entwicklung nicht abschätzen könne und deshalb die Finanzierung nicht sicher gestellt sei. Für den Hofer Landrat Oliver Bär hat die Ganzjahresnutzung des Naherholungsgebietes weiter oberste Prioriät – gleichzeitig hat er aber Gesprächsbereitschaft signalisiert:

Während das neue Kornberg-Haus bereits gebaut wird, stehen die Baugenehmigungen für das Mountainbike-Zentrum und den Bewegungspark noch aus. 2021 soll das Gesamtprojekt fertig sein.