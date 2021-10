Kornberg: Kompromiss zwischen Zweckverband und FGV

Im Streit um den geplanten Bike-Park am Großen Kornberg bahnt sich nach mehreren Klagen eine Einigung an. Zumindest der Fichtelgebirgsverein hat angedeutet, dass er unter gewissen Voraussetzungen seine Klage zurückzieht. Bei der jüngsten Herbstversammlung hat er einen gemeinsam erarbeiteten Kompromiss für Wanderer und Biker vorgestellt. Der stellvertretende Hauptvorsitzende Adrian Roßner:

So soll die Wegführung von Mountainbikern und Wanderern zwischen dem Kornberg und Kirchenlamitz an sechs kritischen Stellen getrennt werden. Sobald dieser Kompromiss von den Landräten aus Hof und Wunsiedel unterzeichnet wird, werde man seine Klagen zurückziehen, so Roßner.

Der Landesbund für Vogelschutz hält dagegen an seiner Klage gegen die Baugenehmigung fest.