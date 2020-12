Kornberg: Hofer Grüne kritisieren Umweltstudien

Skifahren am Kornberg – das wird in diesem Winter wohl nichts. Damit haben die Tiere und Pflanzen dort oben ihre Ruhe. Mit der wird es aber endgültig vorbei sein, wenn die Landkreise Hof und Wunsiedel ihre Pläne umsetzen und einen Bike-Park auf den Kornberg bauen – das zumindest befürchten ja Umweltschützer und Die Grüne in der Region. Eine Umweltverträglichkeitsuntersuchung hat in diesem Herbst ergeben, dass die Pläne kein Problem für die Natur darstellen. Jetzt schreiben die Hofer Grünen, dass dabei aber offenbar Fehler passiert seien. Ihrer Meinung nach sei das untersuchte Gebiet am Kornberg auch zu klein, die Prüfer hätten gesamten Wald mit einbeziehen müssen. Außerdem sei der Beobachtungszeitraum zu kurz gewesen – normalerweise laufe eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung über ein ganzes Jahr, das sei nicht passiert. Die Hofer Grünen wiederholen daher ihre Forderung, das Projekt sofort zu stoppen.