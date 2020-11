Kornberg: Finanzielle Zuschüsse stoßen bei Grünen auf Kritik

Es ist ein Projekt, das Touristen in die Region locken soll: Der Kornberg wird im Moment zum Naherholungs- und Tourismusgebiet umgestaltet. Ein Teil davon ist der Mountainbikepark. Der Förderbescheid von 1,6 Millionen Euro von der bayerischen Staatsregierung ist auch schon beim Zweckverband eingeflattert. Jetzt kommt erneut Gegenwind von den Grünen in Hof und Wunsiedel

Die beiden Vorsitzenden, Brigitte Artmann für die Wunsiedler Grünen und Mirjam Kühne für die Grünen im Hofer Land melden sich zu Wort. Sie betonen, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung nur noch Mittel zum Zweck sei. Es sei egal, was die Öffentlichkeit und die Umweltschutzverbände noch an Fakten liefern würden: Der Baubeginn stehe schon fest, die Planungen wurden genehmigt und die Zuschüsse bewilligt, so die Grünen in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Von der sogenannten Nullvariante, die im Gesetz vorgeschrieben sei, könne keine Rede mehr sein.