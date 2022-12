Kornberg: Die Bewirtung ist geklärt – vorerst

Ob und wann der Bikepark am Kornberg kommt, ist aktuell unklar. Der Landesbund für Vogelschutz hatte den Bau durch eine Klage gestoppt. Der zuständige Zweckverband bessert den Formfehler nach, durch den der Baustopp möglich geworden ist. Am Ende entscheidet wieder das Gericht. Zumindest jetzt für den Winter gibt es aber gute Nachrichten in Sachen Bewirtung.

Wie bereits im vergangenen Winter ist ab Januar die Familie Maiolino zusammen mit Ralf Weigold für die Bewirtung im Kornberghaus zuständig. Ihr könnt euch nach einem Skiausflug oder einer Winterwanderung dort oben stärken und aufwärmen. Hinter der Sommerbewirtung steht noch ein Fragezeichen wegen des Personalmangels und weil der Bikepark eben noch nicht steht. Das Kornberghaus selbst ist auf jeden Fall gut ausgestattet: Internet und Wasseranschlüsse funktionieren. Die Terrasse ist jetzt befestigt, der Zugang zum Haus also bequem möglich. Wintersportler können die neuen Skiständer nutzen.