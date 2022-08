Kornberg Borderland Camping: Camping Cubes im Fichtelgebirge

Egal ob mit Zelt oder Wohnwagen – Camping ist in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Die Zeiten, in denen Campingurlaub eher der älteren Generation zugeschrieben war, sind längst vorbei. Dafür sorgen auch die kreativen Ideen der Campingplatz-Betreiber. Auf dem Campingplatz „Kornberg Borderland Camping“ in Selb-Heidelheim gibt es seit diesem Jahr sogenannte „Camping-Cubes“ – eine Art Holzwürfel, ausgestattet mit einem Bett und einer Sitzecke, Stromanschluss, Heizung und großen Panoramafenstern. Diese seien laut dem Betreiber Christian Schemm für ganz bestimmte Zielgruppen gedacht:

Die Cubes bieten Platz für zwei bis drei Personen. Auf dem „Kornberg Borderland Campingplatz“ spielt auch das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle. Das Duschsystem berechnet nur den tatsächlichen Wasserverbrauch, am Kaffeeautomaten gibt es Mehrweg-Becher aus Maisstärke und ihr könnt euch mit Fleisch und Wurst aus der lokalen Metzgerei versorgen. Im kommenden Jahr planen die Betreiber eine Tiki-Bar und Miet-Zelte.