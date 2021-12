Kornberg-Antrag im Wunsiedler Kreistag: Grüne wollen Naturschutzgebiet statt Bike-Park

Um den Mountainbike-Park am Kornberg wird immer noch gestritten. Das Großprojekt ist heute (MO) auch Thema im Wunsiedler Kreistag. Dabei geht es um einen gemeinsamen Antrag der Grünen-Kreistagsfraktionen aus Wunsiedel vom Oktober. Der gemeinsame Antrag mit der Hofer Fraktion ging auch an den dortigen Kreistag. Die Kreisräte fordern Einsicht in den Businessplan sowie in die Förderanträge und Bewilligungen. Ursprünglich sollten zudem sogenannte Bypässe eingerichtet werden, damit Radfahrer und Wanderer nicht kollidieren. Das kritisieren die Grünen. Durch den Ausbau sei dieses Gebiet als Wildschutzzone wertlos. Generell kritisieren sie die Auswirkungen der Pläne auf die Natur im Kornberggebiet.

Die Grünen wollen statt des Bike-Parks ein Naturschutzgebiet „Großer Kornberg“.