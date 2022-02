Kornberg: Ab morgen Liftbetrieb für Skifahrer

Seit der Eröffnung des Kornberghauses ist dort richtig was los: Tausende Besucher waren vor allem an den Wochenenden am Kornberg, um mit den Kindern auf dem Schlitten der Berg runterzudüsen.

Morgen (DO) soll der Liftbetrieb dann auch für die Skifahrer starten. Das teilt das Landratsamt Wunsiedel mit. Das Winterwetter machts möglich. Um 13 Uhr 30 soll es losgehen.

Mehr Infos gibts hier

Unterdessen ist noch unklar, wie die Nutzung im Sommer aussieht: Geplant ist ja ein Mountainbike-Trailpark. Wie der Landesbund für Vogelschutz auf seiner Website schreibt, will er weiter gegen das Projekt klagen. Der LBV zweifelt die Baugenehmigung aus dem Juli 2021 an. Ihm fehlen Erhebungen, wie sich der Mountainbike-Trailpark auf die Vogelwelt am Kornberg auswirkt und welche Ausgleichsflächen die Planer vorsehen.