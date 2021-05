Kopfverletzung nach Sturz: Frau schubst Mutter auf Kind

Nürnberg (dpa/lby) – Eine bislang unbekannte Frau hat in einer U-Bahn-Station in Nürnberg eine Mutter auf ihre Tochter geschubst und dabei das Kind am Kopf verletzt. Die 42-jährige Mutter soll nach Angaben der Polizei vom Mittwoch von der Frau am Montagmorgen am Abgang zum Bahnsteig absichtlich angerempelt und geschubst worden sein. Das Mädchen musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Nach Polizeiangaben flüchtete die Frau zu Fuß und wird nun von den Beamten gesucht.

© dpa-infocom, dpa:210519-99-664976/3