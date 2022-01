Kooperation in Naila: Wechselbrücke für Hochwasserschutz

Das Hochwasser im vergangenen Sommer hat auch Teile der Euroherz-Region überschwemmt. Solche Naturereignisse könnten uns in Zukunft noch öfter ereilen. Die THW Helfervereinigung Naila e.V. ist mit der Stadt und der Feuerwehr deshalb eine Kooperation eingegangen, um besser gerüstet zu sein. Ein in Naila ansässiges Logistikunternehmen hat dem THW eine Wechselbrücke übergeben. Diese wird nun optisch überholt, mit einer Plane versehen und mit 1.500 Sandsäcken gefüllt. Damit die Brücke schnell verfügbar ist, bringt sie das THW auf dem benachbarten Gelände des städtischen Bauhofs unter. Die Sandsäcke können so innerhalb kürzester Zeit mit einem LKW oder der Feuerwehr an den Ort transportiert werden, wo sie gebraucht werden.