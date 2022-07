Konzertwochenende in Marktredwitz: Sommerfestival im Pfarrhof

Aktuell finden in der Euroherz-Region zahlreiche Feste und Open-Air Veranstaltungen statt. Die Stadt Marktredwitz feiert an diesem Wochenende zum Beispiel das Sommerfestival im Pfarrhof. Dort ist heute (23.07.) und morgen (24.07.) unter anderem noch ein vielfältiges Bühnenprogramm geboten. Susanne Menzel vom Marktredwitzer Veranstaltungsmanagement:

Tickets für das Konzert heute Abend bekommt ihr in der Tourist Information in Marktredwitz oder online. Für die Gospel Night ist der Eintritt frei. Bei schlechtem Wetter wird das Sommerfestival in die Marktredwitzer Stadthalle verlegt.