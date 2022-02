Konzertsaison 2022/23: Hofer Symphoniker planen buntes Programm

Lange mussten wir wegen der Pandemie auf Theateraufführungen und Konzerte verzichten. Mittlerweile dürfen solche Veranstaltungen aber wieder stattfinden.

Die Hofer Symphoniker haben nun auch ihr Programm für die Konzertsaison 2022/23 bekanntgegeben. Für Cora Bethke ist das die erste Spielzeit als Intendantin:

Das erste Symphoniekonzert der Saison wird am 23. September 2022 stattfinden. Für den Februar des kommenden Jahres ist ein Gemeinschaftskonzert der Hofer Symphoniker mit dem Jugendsymphonieorchester und Ensembles der Musikschule geplant. Begleitet wird das Konzert von Fernsehmoderator Malte Arkona und der Kunstfigur „Mezzo“. Das kleine rote Männchen soll dabei vollständig digitalisiert auf einer Leinwand zu sehen sein.

In der neuen Saison soll es außerdem an zwei Tagen die Möglichkeit für die Zuschauer geben, im Anschluss an ein Konzert mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen.