Konzertreihe im Sommer: Münchner Freiheit kommt auf die Luisenburg

In dieser Woche haben wir schon an der 20 Grad-Marke gekratzt. Der ein oder andere war vielleicht schon im Biergarten oder hat von einem Open-Air-Konzert geträumt. Vielleicht sogar auf der Luisenburg in Wunsiedel. Da stehen jetzt zumindest weitere Konzerttermine fest. Im Sommer stehen neben der Münchner Freiheit, die Band Silly und Ringlstetter & Band auf der Felsenbühne. Die genauen Daten findet ihr auf unserer Website. Die Tickets gibt es seit heute auf den bekannten Kanälen. Die Luisenburg-Festspiele zeigen im Sommer insgesamt 11 Konzerte, darunter auch der mehrfach verschobene Auftritt von Chris de Burgh.

Ringlstetter & Band – Heile Welt

Montag, 8. August 2022 um 20:30 Uhr

Silly

Mittwoch, 31. August 2022 um 20:00 Uhr

Münchener Freiheit

Donnerstag, 1. September 20:00