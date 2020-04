Konzerte verschoben: Sido und Avantasia kommen jetzt 2021

Konzerte verschoben – Im Rahmen des HUK-COBURG open air sommer sollten in Coburg unter anderem Sido und Avantasia auf dem Schlossplatz spielen. Beide Konzerte werden nun in den August des kommenden Jahres verlegt. Wie der Veranstaltungsservice Bamberg mitteilt, wird Rapper Sido am 25. August 2021 auftreten, Avantasia folgen zwei Tage später. Die Tickets aus diesem Jahr bleiben gültig. Auch für die Konzerte von Sarah Connor und den Toten Hosen versuche man noch Ersatztermine zu finden, so die Veranstalter. Das gelte auch für die in Hof ausgefallenen Open-Air-Auftritte von Mark Forster und Xavier Naidoo.