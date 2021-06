Konzerte im Freien: Saisonstart im Naturtheater Bad Elster

Monatelang sind die Theatervorhänge in der Region zu gewesen. Das Theater Hof spielt bereits seit dem vergangenen Wochenende wieder, im Rosenthal-Theater in Selb geht’s am Dienstag los und das Naturtheater Bad Elster startet heute in die Sommersaison. Zum Start kommt gleich ein Highlight ins Vogtland. Popstar Mike Singer steht heute Abend um 20 Uhr auf der Open Air Bühne. Morgen geht’s mit dem „kleinen Ritter Kokosnuss“ weiter. Weil das Naturtheater überdacht ist, gehen die Veranstaltungen bei jedem Wetter über die Bühne. Rund 900 Zuschauer sind erlaubt. Tickets gibt’s nur online oder telefonisch bei der Touristinformation Bad Elster. Noch braucht ihr einen aktuellen negativen Corona-Test. In den kommenden Wochen spielen auch die Band Silly oder die Münchner Freiheit in Bad Elster.

Alle tagesaktuellen Infos und Tickets: 037437 / 53 900

www.naturtheater-badelster.de