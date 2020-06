Konzert trotz Corona: Luisenburg lädt ein

Die diesjährigen Luisenburg-Festspiele sind nur eines der zahlreichen Opfer der Corona-Krise – doch so ganz ohne Auftritt will die Festspielverwaltung diesen Sommer nicht verstreichen lassen und deshalb hat sie für nächsten Dienstag ein Konzert im Felsenlabyrinth geplant. Die Band BAD AS WE wird ab 19 Uhr auf dem alten Theaterplatz auftreten – und zwar für die Besucher kostenlos. Der Initiator des Konzerts und Bandgründer, Peter Hohenecker:

Zusätzlich muss jeder Gast am Eingangsbereich einen Mund-Nase-Schutz tragen. Das Limit für die Zuhörer liegt bei 100 Personen.