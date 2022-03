Konzert im Fernwehpark: Stefanie Hertel sammelt Spenden für die Ukraine

Hilfsgüter, Geldspenden und Menschen, die Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung stellen

Es gibt viele Wege den Menschen in der Ukraine zu helfen. Meist sind es private Initiativen. Im Oberkotzauer Fernweh-Park gibt es nächste Woche ein Konzert der besonderen Art. Dort wird Stefanie Hertel mit ihrem Country-Trio „More Than Words“ auftreten. Das Konzert steht ganz im Zeichen des Ukraine-Krieges. Danach werden Spenden für die Menschen im Kriegsgebiet gesammelt. Pastor Waldemar Zelmer von der Freien Christengemeinde Hof wird dafür sorgen, dass das Geld gezielt ankommt, wo es gebraucht wird. Er wird bei dem Konzert auch ein Gebet sprechen.

Das Konzert von Stefanie Hertel wird „Unplugged“ also ohne große Technik stattfinden.

Ein Ortsschild aus Kiew, das schon seit 20 Jahren in Besitz des Fernweh-Park ist, ist jetzt außerdem wieder restauriert worden. Als Zeichen gegen den von Russland begonnenen Krieg in der Ukraine.