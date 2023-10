Konzentrationslager im Nationalsozialismus: Ausstellungseröffnung in Plauen

Über die Zeit des Nationalsozialismus lernen wir vieles in der Schule. Im Geschichtsunterricht sind dann auch die Namen großer Konzentrationslager wie Auschwitz oder Buchenwald gefallen. Zur NS-Zeit gab es aber über 90 dieser Einrichtungen, die teilweise gar nicht so bekannt sind. Darüber möchte ab morgen eine Wanderausstellung in Plauen informieren. Die Ausstellung zeigt, welche Rolle die Lager damals im Herrschaftssystem der Nazis gespielt haben. Es geht auch um Biografien von Verfolgten und Tätern. Um 16 Uhr wird die Wanderausstellung im Landratsamt in Plauen eröffnet. Ihr könnt sie dann bis zum 30. November besuchen.