Konzentration auf Zukunftsenergien: GVW übergibt Erdgastankstelle in Wunsiedel

Eine klimaneutrale, zukunftsfähige Energieversorgung auf die Beine stellen – dafür steht der Wunsiedler Weg. Dazu gehören nicht nur Solarenergie, Biomasse und Wind, sondern auch Erdgas. Schon seit 2004 gibt es in Wunsiedel eine Erdgastankstelle. Und die bleibt der Stadt auch erhalten, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Der Gasversorger GVW hat die Tankstelle jetzt an einen privaten Betreiber verkauft. Damit haben die Menschen weiterhin die Möglichkeit, zentral in Wunsiedel Erdgas zu tanken, so Bürgermeister Nicolas Lahovnik. Erdgas als Kraftstoff würde dabei helfen, im Verkehr klimaschädliches CO 2 einzusparen. Perspektivisch will die GVW aber auch eine Tankstelle für grünen Wasserstoff möglich machen.