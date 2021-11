Kontrollen im Vogtlandkreis: Großteil hält sich an Vorgaben

Ob im Handel, beim Friseur oder im Restaurant. Derzeit kontrollieren die Polizisten und Behörden in der Region vermehrt die Einhaltung der Corona-Maßnahmen.

Im Vogtlandkreis gab es in den letzten zwei Wochen 350 Kontrollen. Das Fazit der Behörden sieht positiv aus. Der Großteil halte sich an die geltenden 2G oder 3G-Vorgaben.

Es gab 68 mündliche Verwarnungen. In Einzelfällen werde geprüft, ob Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden sollen, teilt der Vogtlandkreis mit. Dabei handle es sich meist um Mängel in der Dokumentation, zum Beispiel nicht verschriftlichte Hygienekonzepte. An den Wochenenden soll es weiterhin vermehrt Kontrollen geben.