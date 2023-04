Kontrolle zur Vorbeugung: Zivile Polizeimotorräder bekommen neue Kameras

Motorradfahren ist ganz großes Thema – kein Wunder, die Saison beginnt meistens im April, auch wenn die Biker in ihrer Freizeit heuer nur ab und zu fahren konnten bisher wegen des Wetters. Die Autofahrer müssen sich wieder an die kleinere Silhouette der Motorräder auf den Straßen gewöhnen, die Motorradfahrer sollen es langsam angehen lassen, sagen die Fachleute, um wieder rein zu kommen ins Fahren.

Dier ersten schweren Unfälle hat es auch bei uns in der Region schon gegeben. Am Ostermontag ist bei Münchberg erst ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Innenminister Herrmann macht aber klar, von den 122 tödlichen Unfällen mit Motorradfahrern vergangenes Jahr, haben drei Viertel die Fahrer selbst verursacht. Zum Beispiel durch Überholfehler oder gefährliche Fahrmanöver. Um da vorzubeugen soll die Polizei kontrollieren. Das kann sie ab heute mit neuen Kamerasystemen an zivilen Polizeimotorrädern. Die werden am frühen Nachmittag vorgestellt.