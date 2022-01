Kontrolle in Münchberg: Drogen im Rücklicht versteckt

Bei einer Kontrolle schaut die Polizei ganz genau hin – und entdeckt dabei immer wieder Dinge an den ungewöhnlichsten Stellen. So ist das jetzt auch in Münchberg gewesen, als die Beamten verstärkt Kleintransporter und Laster unter die Lupe genommen haben. Neben üblichen Verstößen wie die fehlende Erfassung der Lenk- und Ruhezeiten, hat die Polizei ihren Schwerpunkt auch auf Drogen gelegt.

Ein besonders außergewöhnliches Versteck hatte sich ein 34 Jahre alter Fahrer eines Transporters gesucht. Hinter den Abdeckungen des linken Rücklichts waren zwei Tütchen Marihuana versteckt. Auch bei dem Beifahrer haben die Beamten anschließend Drogen gefunden und die Substanzen beschlagnahmt.