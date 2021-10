Kontrolle auf A72: Mann versteckt Drogen in Hose

Sie haben ganz genau hinschauen müssen und so ist den Polizisten bei einer Kontrolle auf der A72 auf Höhe der Autobahnausfahrt Hof-Nord am Sonntagnachmittag auch nichts entgangen. Ein 43 Jahre alter Mann hatte in seinem Auto eine Blechdose dabei, in der Tabak war. Darunter war allerdings Haschisch versteckt. Daraufhin durchsuchten die Beamten auch den Fahrer selbst. Und dabei kamen weitere Drogen ans Tageslicht. Zwischen Unterhose und Jeans hatte der Mann zwei weitere Päckchen versteckt. Die Kripo Hof ermittelt nun gegen ihn.