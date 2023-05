Kontrollaktion „Truck & Bus“: oberfränkische Polizei muss bei einigen Kontrollen die Fahrt unterbinden *nicht schieben*

Auch in diesem Jahr hat sich die oberfränkische Polizei an der europaweiten Kontrollaktion „Truck & Bus“ beteiligt. Dabei wurde vor allem der Schwerverkehr kontrolliert. Wie die Polizei Oberfranken mitteilt, wurden die Vorschriften oft nicht eingehalten. So haben die Streifen auf mehreren Rastplätzen in Oberfranken LKW kontrolliert, die deutlich überladet waren und bei denen die Ladung nicht gut genug gesichert wurde. In vielen Fällen durfte die Fahrt nicht fortgesetzt werden. Auf der Rastanlage Fränkische Schweiz an der A9 haben die Beamten auch einen LKW-Fahrer kontrolliert, bei dem ein Alkoholtest um zehn Uhr am Vormittag bereits über 2,3 Promilleangezeigt hatte.

Die oberfränkische Polizei sieht sich durch die Beispiele bestätigt, dass die umfassende Überwachung des Schwerverkehrs notwendig ist.