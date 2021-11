Kontaktnachverfolgung: Gesundheitsamt Vogtlandkreis kommt nicht hinterher

Die Zahl der Corona-Fälle schießt täglich in die Höhe. Das bringt die Gesundheitsämter an ihre Grenzen, so auch die Behörde im Vogtlandkreis. Sie kommt mit der Kontaktnachverfolgung nicht mehr hinterher.

Allein in der vergangenen Woche seien im dortigen Gesundheitsamt rund 1.140 Meldungen eingegangen. Einige positive Fälle würden allerdings auch doppelt gemeldet, so das Landratsamt auf Nachfrage von Radio Euroherz. Auch das aktuell hohe Testaufkommen und die Verdoppelung der Positivquote stelle das Gesundheitsamt vor Herausforderungen. Um die Effizienz zu steigern, schickt das Amt den positiv Getesteten seit Anfang der Woche gleich die Absonderungsbescheide zu, ohne sie vorher telefonisch zu kontaktieren. Enge Kontaktpersonen ermittelt das Gesundheitsamt nur noch in vulnerablen Gruppen, wie in Pflegeheimen oder Krankenhäusern. Weitere Kontaktpersonen müssen sich von selbst absondern, und sich am besten per Online-Kontaktformular beim Gesundheitsamt melden. Diese Maßnahmen seien aber nur vorübergehend bis der Bearbeitungsstau aufgelöst ist, so das Landratsamt. Problematisch sei auch, dass auch im Gesundheitsamt viele der Mitarbeitenden erkrankt sind.

Die EDV-Abteilung arbeite derzeit an einer digitalen Lösung. Positiv getestete Personen sollen per SMS-Link mit dem Amt in Kontakt treten können.