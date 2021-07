Kontaktloses Senden und Empfangen: Neue Packstation in Kirchenlamitz

Pakete versenden und empfangen – rund um die Uhr und kontaktlos. Das machen die sogenannten Packstationen der Deutschen Post möglich. Auch in Kirchenlamitz könnt ihr eure Päckchen jetzt bequem senden und empfangen. Die Packstation steht in der Weißenstädter Straße am Nahkauf-Areal. Wenn ihr etwas verschicken möchtet, müsst ihr euch vorher nicht registrieren. Für den Sendungsempfang müsst ihr euch kostenfrei anmelden und ihr braucht die DHL Paket App. Bundesweit gibt es bereits über 7.000 dieser Packstationen. Bis Ende 2023 sollen noch rund fünfeinhalb Tausend dazukommen.