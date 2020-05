Konstituierende Sitzung des Kreistags Hof: Stellvertreter für Landrat Bär gesucht

In Corona-Zeiten müssen alle ein bisschen improvisieren. So ist das auch mit den neugewählten Stadträten und Kreistagen. Der Hofer Kreistag kommt heute zu seiner ersten Sitzung zusammen – und die ist nicht im Landratsamt.

Damit auch alle die Abstandsregeln einhalten können, zieht der neue Hofer Kreistag für seine konstituierende Sitzung heute in die Saaletalhalle nach Oberkotzau. Unter anderem geht es darum, wer Landrat Oliver Bär in den kommenden sechs Jahren vertritt. Die CSU schickt dafür die Leupoldsgrüner Bürgermeisterin Annika Popp ins Rennen und die SPD den Helmbrechtser Bürgermeister Stefan Pöhlmann. Anschließend geht es noch um die Bildung der Ausschüsse. Einen wichtigen Ausschuss stellt in den kommenden Wochen der Ferienausschuss dar. So kann der Kreistag auch in Corona-Zeiten beschlussfähig bleiben, muss aber nicht immer komplett zusammen kommen.