Langjährige Eishockey-Fans kennen das: Ups and Downs gehören bei den Selber Wölfen einfach dazu. Einer, der damit wirklich Erfahrung hat, ist Co-Trainer Marc Thumm. Vor 16 Jahren stieg er als Verteidiger beim Verein ein, führte die Wölfe in die Oberliga und steht seitdem an der Bande. Und das tut er auch in der kommenden Saison, teilt der VER Selb mit.

So Marc Thumm. Gemeinsam mit Cheftrainer Herbert Hohenberger will er wieder zu einem körperbetonten Spiel zurückkehren.