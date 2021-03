Die Stadt Selb hat ihre Hausaufgaben gemacht und in den vergangenen acht Jahren gespart. So konnte sie ihre Schulden mehr als halbieren auf 19,1 Millionen Euro. Das gibt der Stadt wiederum die Möglichkeit zu investieren. Der Landkreis Wunsiedel hat jetzt den Haushalt zum vierten Mal in Folge genehmigt. Projekte stehen in diesem Jahr genügend an, sagt Oberbürgermeister Uli Pötzsch:

Rund 15 einhalb Millionen Euro will die Stadt in diese Projekte stecken.