Konradsreuth: Randalierer bricht in Haus ein, Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Hof sucht Zeugen nach einem Vorfall in Konradsreuth. Gestern Nacht gegen 23:30 Uhr hat ein Unbekannter demnach dort an der Tür eines Wohnhauses geklingelt. Weil niemand geöffnet hat, soll er herumgeschrien und gegen die Tür geschlagen haben. Die Hausbewohner sind laut Polizei durch den Lärm aufgewacht und haben sich im Obergeschoss versteckt und den Zugang zum Treppenhaus versperrt. Der unbekannte Mann soll die Haustür aufgebrochen haben und ist in das Haus eingedrungen, nach kurzer Zeit aber wieder gegangen, ohne etwas zu klauen, wie die Polizei schreibt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 300 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei Hof melden.