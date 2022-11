Konradsreuth: Polizei sucht Hinweise nach Einbruch in Haus

Ihr seid außer Haus doch, wenn ihr zurückkommt, seht ihr das eine Tür aufgebrochen ist und die Zimmer durchwühlt wurden. Eine Horrorvorstellung, die nun leider wieder Bewohner eines Einfamilienhauses in Konradsreuth erleben mussten.

Am Donnerstagabend waren die Bewohner des Hauses in der Hügelstraße nicht zuhause. Gegen 18 Uhr sollen Unbekannte eine Terassentür aufgehebelt haben. Auf der Suche nach Bargeld und nach Wertgegenständen sollen sie mehrere Räume durchwühlt haben. Im Anschluss sind die Diebe unerkannt entkommen. Die Polizei ermittelt nun, ob bei dem Einbruch etwas gestohlen wurde und sucht nach Hinweisen. Wer am Donnerstagabend Verdächtiges in der Hügelstraße in Konradsreuth gesehen haben, sollen sich bei der Polizei in Hof melden.

Täterbeschreibung der Polizei Oberfranken:

Das Geschlecht der beiden Tatverdächtigen ist unbekannt, sie können jedoch wie folgt beschrieben werden:

Person 1 :

• sehr schlanke Statur

• trug eine helle Oberbekleidung mit Kapuze

• trug eine helle Jogginghose

• trug eine Basecap

Person 2:

• korpulente Statur

• trug eine helle Oberbekleidung mit Kapuze

• trug eine dunkle Hose

• trug dunkle Sportschuhe mit weißen Streifen

Zeugen, die am Donnerstagabend in der Hügelstraße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 in Verbindung zu setzen.