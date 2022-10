Konkurrenz für König?: von Waldenfels als CSU-Landtagskandidat

Bei SPD, Grünen und AfD im Raum Hof ist die Kandidatenfrage für die bayerischen Landtagswahlen im kommenden Jahr schon geklärt. Bei der CSU scheint sich jetzt doch noch eine Überraschung anzubahnen: Nämlich in Konkurrenz für den bisherigen Hofer Landtagsabgeordneten Alexander König. Der hatte grundsätzlich seine Bereitschaft für eine weitere Kandidatur bekundet.

Die Frankenpost will erfahren haben, dass sich der Lichtenberger Bürgermeister Kristan von Waldenfels für eine Kandidatur im Landtag interessiert. Er sei in letzter Zeit auffällig oft auf presserelevanten Terminen gesichtet worden und habe viele Fans in seiner Partei. Kristan von Waldenfels ist mit Anfang 20 der jüngste Bürgermeister Bayerns. Der 61-jährige Alexander König sitzt schon seit 1998 im Landtag – also länger als von Waldenfels überhaupt auf der Welt ist. Mit einer weiteren Amtszeit wären es 30 Jahre in München für König.