Konjunkturumfrage der IHK Oberfranken: Stimmung in Hochfranken positiv – noch!

Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und steigende Preise: Die Unternehmen in der Region haben mit vielen Faktoren zu kämpfen. Aber wie kommen sie damit klar?

Mit der Konjunkturumfrage versucht die IHK für Oberfranken Bayreuth die Stimmungslage im Bezirk zu erfragen. In Hochfranken bei den Gremien Hof und Marktredwitz-Selb ist die Geschäftslage insgesamt eher positiv. Die aktuelle Geschäftslage im Fichtelgebirge sei bei vielen Unternehmen weiterhin gut. In den kommenden Monaten könne sich allerdings das Blatt wenden, wenn es bei den schwierigen Rahmenbedingungen bleibe, warnt Roman Pausch, Vorsitzender des IHK Gremiums Marktredwitz-Selb. Auch im Gremium Hof bewerten die Unternehmen die Geschäftslage positiv. Aber auch hier gehen die Erwartungen zurück. Es gebe zu viel Unsicherheit, es brauche klare Sicht und Planbarkeit, so Michael Bitzinger, Vorsitzender des IHK Gremiums Hof.