Konjunkturumfrage der IHK: Oberfränkische Unternehmen sind zuversichtlich

„Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt“ – so beschreibt die Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth die momentane Stimmung in der regionalen Wirtschaft. Einige Bereiche konnten trotz Corona Zuwächse verzeichnen. Andere Branchen sind immer noch in der Zwangspause. Die Unternehmen in Oberfranken zeigen sich trotzdem zuversichtlich. Die Geschäftslage wird in der aktuellen Konjunkturumfrage der IHK wieder besser bewertet. Die Erwartungen für das weitere Jahr fallen in den meisten Branchen ebenfalls positiv aus, außer im Tourismussektor und im Einzelhandel. Die Industrie kämpft teilweise mit Problemen bei den Lieferketten. Die steigenden Energie- und Rohstoffpreise werden als mögliches Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung gesehen.