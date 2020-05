Komturhof Plauen: Alle eigenen Veranstaltungen bis auf eine in Plauen abgesagt

Den meisten Veranstaltern dürfte es sehr schwer gefallen sein, ihre Events abzusagen. So ist es auch dem Förderverein Komturhof Plauen gegangen – er hat alle eigenen Konzertveranstaltungen des Sommers abgesagt. Schatzmeisterin Renate Wünsche erklärt in einer aktuellen Mitteilung die Hintergründe. Demach müssten die Künstler wegen der geltenden Abstandsregeln vor wenig Publikum spielen, da der Verein die Platzanzahl deutlich einschränken müsste. Das sei weder wirtschaftlich vertretbar, noch atmosphärisch für Künstler und Publikum wünschenswert. Alle Konzerte, die bis Ende Juli geplant gewesen sind, haben bereits einen Ersatztermin in 2021. Einen Lichtblick gibt es dennoch: Die Veranstaltung am Tag des offenen Denkmals am 13. September soll nach aktuellem Stand stattfinden. Dann soll man einen Tag im Zeichen des Heinrich von Plauen erleben können, heißt es in der Mitteilung weiter.