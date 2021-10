Komplizierte Löscharbeiten: Laster brennt auf A72 aus

Noch immer ist die A72 bei Plauen-Ost Richtung Hof gesperrt. Grund ist der Brand eines LKW, der am Mittag in Flammen aufgegangen ist. Der Fahrer bemerkte das Feuer noch rechtzeitig und konnte die Zugmaschine abkoppeln. Er kam später in ein Krankenhaus. Der Sattelauflieger brannte komplett aus. Die Löscharbeiten sind für die Feuerwehr eine große Belastung, sagt Erik Dressel von der Feuerwehr Plauen:

Glücklicherweise ist in der Nähe ein Regenrückhaltebecken, das die Wasserversorgung sicherstellen konnte. Warum der LKW Feuer gefangen hat, ist noch nicht klar.