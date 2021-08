„Komplettes Versagen“: Grünen-Kanzlerkandidatin erhebt Vorwürfe im exklusiven Euroherz-Interview

Wie hat es in Afghanistan soweit kommen können? Nach dem Truppenabzug dort, haben die Taliban das Land übernommen. Am Flughafen in Kabul herrscht Chaos. Von der Angst getrieben wollen Menschenmassen einfach nur weg aus dem Land. Im exklusiven Euroherz-Interview wirft die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, der Bundesregierung komplettes Versagen vor. Über Bundesaußenminister Heiko Maas sagt sie:

Unterdessen läuft weiter die Evakuierungsaktion. Auch mehrere Maschinen der Bundeswehr sind im Einsatz.

Die Situation in Afghanistan spitzt sich immer weiter zu. Nach dem Truppenabzug dort, haben die Taliban das Land übernommen. Viele Menschen wollen einfach nur noch weg von dort. Im exklusiven Euroherz-Interview erhebt die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung:

Oberste Priorität hat für Baerbock jetzt, dass die Menschen in Afghanistan geschützt und ausgeflogen werden.