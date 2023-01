Total ausgerastet ist eine 17-jährige Nürnbergerin am Wochenende bei einer Geburtstagsfeier in Hof. Erst war sie aggressiv, dann hat sie ein Loch in eine Tür geschlagen und als die Polizei kam um sich getreten und gespuckt. Letztendlich landete die junge Frau in der Ausnüchterungszelle und bekommt einige Anzeigen. Festgestellt hat man bei ihr 1,6 Promille Atemalkoholgehalt.