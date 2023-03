„Kompetenzzentrum für Neigetechnik“: Verkehrsminister Christian Bernreiter in Hof

Als „Dieselinsel“ wird unsere Region ja gern bezeichnet. Bisher fahren hier in der Region dieselbetriebene Neigetechnik-Züge. 2030 laufen die Verkehrsverträge für die Neigetechnik-Züge aus, schreibt der Hofer Ortsverband der Gewerkschaft EVG. Die dieselbetriebenen Züge sollen durch umweltverträglichere Antriebe ersetzt werden. Der Freistaat Bayern hat Ende letzten Jahres angekündigt, auch weiter auf Neigetechnik zu setzen. In Bayern sollen dann emissions- und barrierefreie Neigetechnik-Züge fahren. In der Region kam das gut an. Denn immerhin gibt es in Hof auch das Bahnbetriebswerk, an dem viele Arbeitsplätze hängen. Hof sei das Mekka und Kompetenzzentrum der Neigetechnik, schreibt der Hofer Ortsverband der Gewerkschaft EVG. Auch die Gewerkschaft lobt die Entscheidung des Freistaats. Die Gewerkschaft hat den bayerischen Verkehrsminister Christian Bernreiter nach Hof eingeladen. Am Mittag besichtigt er das Bahnbetriebswerk in Hof.