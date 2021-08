Kompetenzzentrum für Brand- und Katastrophenschutz in Eich: Spatenstich im September

Wie wichtig die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind, hat sich bei dem Großbrand einer Recycling-Firma in Jägersruh in dieser Woche gezeigt. Das funktioniert natürlich nur, wenn auch Nachwuchs nachkommt. Im Vogtland wollen sich die Feuerwehren auf die Jugendarbeit und Brandschutzerziehung, aber auch auf die Aus- und Fortbildung im neuen Kompetenzzentrum für den Brand- und Katastrophenschutz konzentrieren, das in Eich entstehen soll.

Nun ist auch der offizielle Baustart in Aussicht. Wie das Landratsamt in Plauen mitteilt, soll der Spatenstich Mitte September erfolgen, ein genauer Termin steht noch nicht fest. Den können Interessierte aber bald auf dem neuen Online-Auftritt erfahren, der jetzt freigeschaltet ist. Vom geplanten Katastrophenschutzlager mussten die Verantwortlichen wegen der hohen Kosten erst mal Abstand nehmen. Das neue Zentrum soll gut zehn Millionen Euro kosten, drei Millionen davon fördert der Freistaat Sachsen, den Großteil finanziert der Vogtlandkreis selbst.

www.kbk-vogtland.de