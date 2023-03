Kompetenzstandort für Neigetechnik: Bayerns Verkehrsminister soll sich von Hof überzeugen

Manchen wird übel, wenn sich die Züge in den Kurven zur Seite neigen, um schneller zu sein. Auf diese Technik will Bayern trotzdem nicht verzichten. Das hatte Verkehrsminister Christian Bernreiter Ende des vergangenen Jahres angekündigt. Die sogenannte Neigetechnik soll auch erhalten bleiben, wenn die Züge nicht mehr mit Diesel fahren. Bei einem Besuch in Hof am 16. März soll sich Bernreiter davon überzeugen, dass Hof auch in Zukunft eine hohe Fachkompetenz für Neigetechnik bietet. Die Wartung und Begleitung der Züge bleibe sichergestellt, auch wenn die Züge irgendwann mit Wasserstoff fahren. Die Einladung kommt von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG in Hof.