Kommunalwahl in Hof: Das ändert sich heuer

In der Stadt Hof müssen sich die Wähler bei dieser Kommunalwahl auf einige Änderungen einstellen. (Die Wahl ist am 15. März, also nicht mal mehr einen Monat hin.) In diesem Jahr verschickt die Stadt keine Wahlbenachrichtigungskarten mehr. Stattdessen erhaltet ihr einen Wahlbenachrichtigungsbrief, mit einem entsprechenden Aufdruck im Fensterkuvert, das auf die Wahlunterlagen hinweist. Diese Änderung dient hauptsächlich dem Datenschutz.

Aber es ist nicht die einzige. Für zwei Stimmbezirke ändern sich Wahllokale. Das Caritasheim Kolpingshöhe steht wegen Bauarbeiten nicht zur Verfügung. Stattdessen könnt ihr in der freien Waldorfschule Hof wählen. Auch das Gemeindehaus Wölbattendorf ist heuer kein Wahllokal. Ihr könnt jetzt in der alten Schule wählen.