Kommunalwahl in Hochfranken: Briefwahl immer beliebter

Noch zehn Tage, dann ist Kommunalwahl. Immer mehr Wähler wählen per Brief, anstatt ins Wahllokal zu gehen. Dieser Trend ist auch in der Stadt Hof spürbar. Hier haben die Menschen bereits nach einer Woche so viele Anträge gestellt, wie für die vergangene Europawahl in drei Wochen.

Auch in der Stadt Wunsiedel hat sich fast ein Viertel der Wahlberechtigten für die Briefwahl entschieden, Tendenz steigend. Dass so viele auf Briefwahl umsteigen, hat laut Inge Schuster von der Stadt Wunsiedel vor allem einen Grund:



Auch in Münchberg gibt es heuer mehr Briefwähler. Die Stadt führt das auf die vielen Stimmen zurück, die die Wähler vergeben können. Vor allem bei der Kreistagswahl ist der Stimmzettel enorm groß.