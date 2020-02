Kommunalwahl: Benachrichtigungen werden bald verschickt

Am Samstag ist es noch genau einen Monat hin bis zur Kommunalwahl. am 15. März dürfen wir ein Kreuzchen für die Personen machen, die unserer Ansicht nach die besten Ideen für unsere Gemeinde, unsere Stadt, unseren Landkreis haben. Wenn die Wahlunterlagen in den Briefkasten flattern, geht die heiße Phase los. Wie die Stadt Marktredwitz mitteilt, will sie sie in den kommenden Tagen rausschicken. Auch die Stadt Hof beginnt in den kommenden Tagen damit. Sie weist aber darauf hin, dass die Wahlbenachrichtigungen alphabetisch verschickt werden. Das heißt: Es kann sein, dass nicht alle Menschen in einem Haushalt sie zur gleichen Zeit bekommen. Wer die Briefwahl beantragt, bekommt die Unterlagen ab dem 24. Februar. Das Online-Portal für die Beantragung ist aber schon aktiv.