Kommunalwahl 2020: Euroherz-Wahlforum in Münchberg

Noch 46 Tage bis zur Kommunalwahl in Bayern. Um euch die Entscheidung, bei wem ihr euer Kreuz macht, zu erleichtern, veranstalten Radio Euroherz und die Frankenpost Podiumsdiskussionen. Heute machen wir Station in Münchberg.

Thomas Schnurrer von der CSU und Rainer Ott von der MWG fordern bei der Bürgermeisterwahl in der größten Stadt im Landkreis Hof Amtsinhaber Christian Zuber von der SPD heraus. Heute debattiert das Trio in der Biohealth-Arena des Münchberger Judoclubs. Zentrale Themen sind dabei unter anderem anstehende Großprojekte wie der Grundschul-Neubau oder die Sanierung des Schützenhauses, aber auch die Entwicklung Münchbergs zur Genussstadt Kulcity oder die Schaffung von mehr Wohnraum. Gemeinsam mit Frankenpost-Redakteur Alexander Wunner werde ich heute den drei Kandidaten auf den Zahn fühle und auch ihr könnt vor Ort mitdiskutieren und Fragen stellen.

Start der Podiumsdiskussion in Münchberg ist um 19 Uhr in der Judohalle. Bereits morgen steht der nächste Termin in Rehau an.