Kommunalwahl 2020: erfolgreicher Startschuss der Wahltour von Radio Euroherz und Frankenpost

Gelungener Auftakt der Wahltour von Radio Euroherz und der Frankenpost. In der mit rund 400 Besuchern vollbesetzten Frankenhalle ist am Abend die erste von acht gemeinsamen Podiumsdiskussionen über die Bühne gegangen. Amtsinhaber Frank Stumpf von den Freien Wählern sowie die Herausforderer Paul-Bernhard Wagner von der CSU und Florian Wiessner von den Aktiven Bürgern stellten sich den Fragen von Euroherz-Studioleiter Thomas Ploß und Frankenpost Lokalchef Jan Fischer. Themen wie Hängebrücken, Höllentalbahn, Leerstände, die aktuelle Entwicklung bei der Nailaer Maschinenfabrik Liba sowie vieles mehr wurde zum Teil kontrovers diskutiert. Die Veranstaltung zum Nachhören sowie Bilder des Abends gibt es in Kürze auf unserer Homepage www.euroherz.de … bei der nächsten Podiumsdiskussion geht es am kommenden Mittwoch ab 19 Uhr in der Judohalle um Münchberg.